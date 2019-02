Mishandelde vrouw overleden aan verwondingen

Een 63-jarige vrouw die op 28 januari werd mishandeld in een woning aan de Medemblikker Span in Bunschoten-Spakenburg is bezweken aan haar verwondingen. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De destijds 62-vrouw raakte zwaar gewond en werd in coma gehouden. Een 36-jarige man uit Amersfoort die destijds werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling, zit nog vast. Het OM heeft de aanklacht tegen hem veranderd van poging tot doodslag in doodslag, zei de woordvoerster. Ze wilde niet zeggen wat precies de relatie was tussen de verdachte en het slachtoffer, maar volgens haar kenden ze elkaar wel.