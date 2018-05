Mishandelde ober verlaat ziekenhuis Praag

De ober die in Praag was mishandeld door een groep Nederlanders, heeft na een paar weken het ziekenhuis verlaten. Dat heeft zijn vriend Jiri Brych bevestigd aan het ANP na berichten in Tsjechische media. Ober Miroslav is een paar keer geopereerd. Volgens Brych maakt hij het goed, maar zal het nog wel lang duren voor hij is hersteld.

Ober Miroslav werkt bij een café in het centrum van Praag. Een groep Nederlanders ging daar op 21 april op het terras zitten om hun eigen bier te drinken. Toen een andere ober daar iets van zei, ontstond een opstootje. Miroslav greep in en werd vervolgens hard geschopt en geslagen. Volgens Brych liep hij onder meer een bloeding in de hersenen, een gebroken kaak en een gebroken oogkas op.

Drie mensen uit de groep kregen voorwaardelijke celstraffen. Ze zijn Tsjechië uitgezet en mogen het land de komende vijf jaar niet meer in. Twee anderen zitten nog vast. Het onderzoek naar hun rol kan nog maanden duren. Twee mensen uit de groep zijn vrijgelaten. Zij probeerden de boel juist te sussen en waren niet betrokken bij het gevecht, zegt de politie.

De Praagse politie doet ook onderzoek naar een ander incident, een dag eerder. Toen zou een van de Nederlanders een langslopende vrouw in haar borsten hebben geknepen. Toen haar vriend ingreep, kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht.