Minstens vier partijen nodig voor coalitie

Nu de Provinciale Staten voor de komende vier jaar grotendeels bekend zijn, is ook duidelijk geworden dat het moeilijk gaat worden om provinciale coalities te smeden. In elke provincie zijn minstens vier partijen nodig om aan een meerderheid te komen. In Groningen moeten zelfs minstens vijf partijen het eens zien te worden over een coalitieakkoord. En voor al die coalities zouden GroenLinks en Forum voor Democratie een manier moeten vinden om samen te werken.

De Provinciale Staten van Groningen tellen 43 leden. Voor een meerderheid zijn 22 zetels nodig. PvdA, GroenLinks en Forum voor Democratie staan elk op vijf zetels. Dat betekent dat ze samen vijftien zetels hebben. Daarna komen SP, CDA, VVD en ChristenUnie met elk vier zetels. Twee van die vier partijen zijn nodig om de grootste drie over de grens van de meerderheid te helpen.