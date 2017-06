Ministerie wil uitleg over vader Insiya

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat India om opheldering vragen over het voornemen om de uitlevering van de vader van het ontvoerde meisje Insiya te weigeren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stuurt het ministerie hierover op korte termijn een brief, zo bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het ministerie heeft op 11 mei per mail een diplomatieke nota ontvangen van de Indiase autoriteiten waaruit valt op te maken dat het land uitlevering niet nodig vindt. De officier van justitie zei dat de originele brief nog niet is ontvangen, maar dat Nederland al wel nadere uitleg gaat vragen over het standpunt van India. Desondanks ziet het er volgens haar naar uit dat het land uitlevering van de verdachte gaat weigeren.

Als dat niet gebeurt, wil het OM proberen zijn proces bij verstek te behandelen.