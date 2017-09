Ministerie roept leerlingen op om in te laten enten tegen meningokokken W

Brugklasleerlingen worden volgend jaar opgeroepen om zich te laten inenten tegen de bacterie meningokokken W. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft daartoe besloten omdat de bacterie, die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken, sinds een jaar om zich heen grijpt.

Ook 14 maanden oude baby’s krijgen in de loop van volgend jaar het vaccin. Ze worden nu al ingeënt tegen een ander type van de bacterie, maar dat vaccin wordt vervangen door een middel dat ook tegen de W-variant beschermt.

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken. Als de ziekteverwekker echter in het bloed terechtkomt, dreigen gevaarlijke aandoeningen. Vooral baby’s, tieners en ouderen zijn kwetsbaar. Door die eerste twee groepen te vaccineren hoopt Schippers ook het besmettingsgevaar voor anderen te verlagen.