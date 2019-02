Ministerie organiseert overleg over betogers bij abortuskliniek

Minister De Jonge (VWS) is bereid om op zijn ministerie een overleg te organiseren over demonstraties bij abortusklinieken.

Hij gaat daar gemeentebestuurders en abortusklinieken voor uitnodigen, zo schreef hij de Tweede Kamer donderdag.

Medio januari vroegen PvdA en GroenLinks de bewindsman actie te ondernemen. Aanleiding was een uitzending over betogingen bij klinieken in het actualiteitenprogramma EenVandaag.

Vrijwel alle abortusklinieken hebben op wisselende basis te maken met demonstranten in de nabije omgeving, schetst De Jonge in zijn brief. Het gaat per kliniek meestal om enkele personen, die overwegend zijn gelieerd aan Stirezo (Stichting Recht zonder onderscheid) en de Stichting Schreeuw om Leven. De meeste klinieken en ook de gemeenten waarbij het ministerie navraag heeft gedaan, geven aan dat de aantallen demonstraties lijken toe te nemen en/of dat de daarmee gepaard gaande hinder groeit. Dat wil overigens niet zeggen „dat de demonstraties altijd als intimiderend worden ervaren”, aldus de bewindsman. Dat vrouwen als gevolg van een betoging misschien afzien van een behandeling „is zeker niet de dagelijkse gang van zaken bij een abortuskliniek.”

Demonstreren is een recht, maar daar kunnen wel grenzen aan worden gesteld, aldus De Jonge. Zo kan Amsterdam betogers voorschrijven om niet te demonstreren bij de ingang van de kliniek, „maar aan de andere kant van de straat.”