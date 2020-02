Ministerie ontraadt reizen Italië naar plaatsen met coronavirus

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de gemeenten in het noorden van Italië waar het coronavirus is vastgesteld, maandag aangepast. Het departement ontraadt reizen naar deze gemeenten in de provincie Padua en de regio Lombardije.

In het reisadvies wordt erop gewezen dat toegangswegen in het gebied worden gecontroleerd. Musea, scholen en universiteiten zijn tijdelijk gesloten en grote publieke evenementen zijn afgelast.

In de provincie Padua gaat het om de gemeente Vo’ Euganeo, in Lombardije betreft het Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt drong er maandagochtend op aan om het reisadvies voor Italië aan te scherpen. In het noorden van dat land is het virus bij ruim tweehonderd mensen vastgesteld. Zeven mensen overleden.