Ministerie nog niet te porren voor ander of geen vmbo-examen

Het ministerie van Onderwijs is vooralsnog niet te porren voor afslanking of schrappen van het centraal praktijkexamen van het vmbo komend voorjaar, zoals twee organisaties bepleiten omdat er door de coronacrisis veel minder praktijkles is gegeven. Wel mogen vmbo-instellingen de praktijkexamens van het ministerie over een ruimere periode dan normaal afnemen: van april tot en met 23 juli.

Het examen zou moeten worden ‘afgeslankt’, zei Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, op Radio1. Het is enorm tijdrovend en door afslanking zou er meer praktijkles kunnen worden gegeven, aldus Rosenmöller. Hij denkt dat de vaardigheden ook op andere manieren kunnen worden getoetst en dat examinatoren flexibeler moeten kunnen zijn om te oordelen.

De achterstand is volgens hem heel moeilijk in te halen, ook al omdat het examen al in het voorjaar is. Het examen moet minder een doel op zich zijn, aldus Rosenmöller. Het belangrijkste is dat de leerlingen vaardigheden in huis krijgen waarmee ze goed kunnen doorstromen naar het mbo.

Voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms vmbo (SPV) wil helemaal geen examens dit schooljaar. Die tijd kan ook volgens hem wel anders worden gebruikt, namelijk gewoon voor les in timmeren, lassen en ander vakmanschap.

Ook Van Nierop denkt dat de vaardigheden waar het in het beroepsonderwijs vooral omgaat, zoals een maaltijd verzorgen en uitserveren in een restaurant, een auto repareren of meubels maken, prima anders kunnen worden getoetst. Zijn organisatie doet onderzoek naar de situatie, en naar de wensen onder de leerkrachten. De uitkomsten van het onderzoek hoopt hij uiterlijk 1 november aan te bieden aan de onderwijsminister.

Het ministerie vindt het nog te vroeg, al onderzoekt ook het departement de zaak en is zijn standpunt nog niet in beton gegoten. Het streven is echter om de examens wel door te laten gaan: „Het schooljaar is net begonnen. Laten we scholen de tijd geven om de achterstanden in te lopen, waar ze nu keihard mee bezig zijn. Leerlingen verdienen een eindexamen. Vorig jaar was dat helaas niet mogelijk. Laten we niet al in september deze leerlingen hun examen afpakken.”

„We begrijpen natuurlijk dat het gezien de huidige omstandigheden voor scholen lastig kan zijn om de voorbereidingen op de praktijkexamens te organiseren en eventuele achterstanden in te lopen. Daarom geven we scholen maximaal de ruimte door de afnametermijn te verruimen.”