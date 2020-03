Ministerie na onderzoek: storten granuliet niet schadelijk

Het storten van de afvalstof granuliet heeft geen schadelijke gevolgen. Dat komt naar voren uit verschillende onderzoeken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft verzameld na een uitzending van Zembla over het storten van granuliet in natuurplas Over de Maas. Er komt wel nog een extra onderzoek in overleg met gemeenten en provincies naar de effecten voor het milieu van de stof om omwonenden van Over de Maas gerust te stellen.

Vorige maand meldde Zembla dat de top van Rijkswaterstaat het storten van granuliet in Over de Maas in Gelderland ‘erdoorheen heeft gedrukt’. Verantwoordelijke ambtenaren zouden tegengestribbeld hebben. Volgens het ministerie hebben betrokkenen niet ervaren dat Rijkswaterstaat „oneigenlijke druk zou hebben uitgeoefend”.

Volgende week wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het storten van granuliet door experts, betrokkenen en een onderzoeksjournalist van Zembla.