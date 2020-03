Ministerie lanceert check voor Verklaring Omtrent Gedrag

Mensen die bang zijn dat ze geen kans maken op een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen dit vanaf maandag checken op een speciale website. De VOG-check berekent of je een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een verklaring.

Jaarlijks vragen zo’n 1,2 miljoen mensen een VOG aan. Die verklaring is nodig voor banen of stages in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.

Volgens onderzoek zijn aanvragers soms bang dat ze geen VOG kunnen krijgen en vragen ze die daarom niet aan. Dit is bij circa 2,1% van de mbo-studenten het geval. De check moet hun angst wegnemen. De meeste ‘VOG-mijders’ hebben geen strafblad en krijgen dus een verklaring, als ze deze zouden aanvragen. In 2019 werd slechts 0,33 procent van de aanvragen afgewezen.