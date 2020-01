Ministerie kijkt of Nederlanders betrokken zijn bij crash Iran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn van de crash van het Oekraïense vliegtuig dat bij de Iraanse hoofdstad Teheran is neergestort. Het ministerie zei woensdagochtend de situatie op de voet te volgen en uit te zoeken of er Nederlanders bij betrokken zijn.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte woensdagochtend vroeg enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van Teheran neer. Hulporganisatie Rode Halve Maan meldt via Iraanse staatsmedia dat geen van de ruim 170 passagiers en bemanningsleden de crash heeft overleefd. Het vliegtuig met bestemming de Oekraïense hoofdstad Kiev zou bij het opstijgen technische problemen hebben gehad.