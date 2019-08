Ministerie dankt voor steun aan Amazone

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft iedereen in een tweet bedankt voor de steun aan een actie voor behoud van het Amazonegebied. In het gebied in Brazilië woeden veel bosbranden en president Jair Bolsonaro heeft gezegd geen geld te hebben om die te bestrijden. Dat leidde tot verontwaardigde reacties en veel bezorgdheid in de hele wereld.

Op Twitter hebben velen een oproep gedaan aan de Nederlandse ambassadeur in Brazilië om president Bolsonaro te bellen. „Dank voor alle ontvangen berichten met de oproep”, twittert Buitenlandse Zaken. En: „De toekomst van de Amazone staat op onze radar.”

De druk in Brazilië en daarbuiten op de regering van Bolsonaro om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden wordt steeds groter. Het land kampt met een recordaantal bosbranden: in totaal 75.000, waarvan bijna 40.000 in de Amazone. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 84 procent. De regering onderzoekt de oorzaak van de branden.

Op social media zijn #PrayForTheAmazon en gerelateerde hashtags trending in veel landen, waaronder ook Nederland. Het Amazonegebied wordt ook wel de ‘longen van de aarde’ genoemd. De belangrijke opslagplaats van CO2 vertraagt de klimaatopwarming.