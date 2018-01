Ministerie betaalt 10.000 euro in paspoortzaak

Het ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt 10.000 euro aan de vader van een jongen die zijn hele leven een Nederlands paspoort heeft gehad, maar opeens te horen kreeg dat hij nooit Nederlander was geweest en dus geen nieuw paspoort kon krijgen.

Het ministerie kreeg eerder flinke kritiek van de Nationale Ombudsman. De jongen (13) woont in Tsjechië met zijn Tsjechische moeder, maar heeft ook goed contact met zijn Nederlandse vader. Hij had een nieuw paspoort nodig om op reis te gaan.

Na een half jaar kreeg de jongen de mededeling dat hij geen Nederlander is en dat ook nooit is geweest. Dat hij drie keer een Nederlands paspoort heeft gekregen, was een foutje en hij moest zijn laatste paspoort inleveren.

De ombudsman vindt dat het ministerie „te weinig gevolgen verbindt aan het feit dat maar liefst drie keer een Nederlands paspoort is afgegeven”. Ook lijkt het ministerie „het belang van goede communicatie niet in te zien”.

De rechter bepaalde vorig jaar alsnog dat de jongen Nederlander is - tot dat moment was hij het niet - en dus recht heeft op een paspoort.

In een brief aan de ombudsman erkent het ministerie dat aan „de wijze waarop dit ministerie met de burger in het algemeen communiceert het een en ander te verbeteren valt”. Het ministerie heeft laten weten dat het „het toegebrachte leed en de ontstane frustraties ten zeerste betreurt” en daarom een „financieel gebaar” maakt.

De vader zegt in een reactie dat de 10.000 euro die het ministerie nu betaalt slechts een deel van de kosten is die hij heeft gemaakt. In totaal zou hij zo’n 19.000 euro aan advocaatkosten hebben uitgegeven.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: „Goed dat Zijlstra (minister, red.) compensatie betaalt, maar dit toont wederom aan dat er een boel te verbeteren valt aan de dienstverlening van de overheid aan Nederlanders in het buitenland. Nederlanders die (tijdelijk) in het buitenland wonen moeten we faciliteren, niet het leven zuur maken.”