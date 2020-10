Ministerie: 125.000 meer coronatests per week beschikbaar

Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar, 125.000 meer dan de afgelopen week. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . „De verwachting is dat we in oktober voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit.”

Daarmee behoort het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag nog niet tot het verleden, benadrukt hij. „Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD’s dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in.”

De komende weken werkt het ministerie aan verdere uitbreiding van het aantal beschikbare tests. Aan het einde van de maand moeten er dagelijks ongeveer 70.000 testen voorhanden zijn, aldus de woordvoerder.

Nederland kampt sinds een tijdje met een tekort aan testcapaciteit. Het is niet mogelijk om tests af te nemen bij iedereen die zich wil laten testen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zei vrijdag dat „een sterkere regie” de tekorten kan verkleinen, zodat er meer ruimte is om mensen te testen. Nieuwe manieren om te testen kunnen daarbij hepen, maar die moeten wel zorgvuldig worden toegelaten.