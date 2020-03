Minister zwijgt over verweer van fabrikant coronatests

Het ministerie van Volksgezondheid wil inhoudelijk niet ingaan op het verweer van coronatestleverancier Roche, waarvan het een belangrijk recept hoopt los te krijgen. Dat maakt de kans groter op een goede afloop van de gesprekken over het vrijgeven van een recept waar ziekenhuizen om zitten te springen, zegt het departement.

Het bedrijf stond donderdag vol in de schijnwerpers tijdens het debat over de corona-aanpak van het kabinet. Uren voordat het debat begon, kwam naar buiten dat Roche het recept voor een vloeistof die nodig is voor tests voor zichzelf zou houden. Daardoor zouden ziekenhuizen de schaarse testvloeistof zelf niet kunnen maken. Dat leidde tot woede onder Kamerleden, die actie vroegen van minister Hugo de Jonge, die de aanpak van de coronacrisis coördineert.

Hij bezwoer in het debat dat het kabinet er „alles aan doet” om het recept te krijgen. „Als dat wetgeving zou vergen, als dat de inzet van een dwanglicentie zou vergen, zou ik daar niet per se tegen zijn”, zei de bewindsman.

Maar Roche zegt tegen de NOS dat het recept gewoon online staat. Op het middel zit verder ook geen patent, meldt een woordvoerder. Maar hij geeft geen antwoord op de vraag of Roche bereid is de exacte samenstelling van het middel vrij te geven.

Het ministerie van Volksgezondheid wil alleen kwijt dat „minister De Jonge heeft aangegeven met Roche in gesprek te zijn over de benodigde testmaterialen. Deze gesprekken zijn er het meest mee gediend door nu eerst onderling te worden gevoerd.”