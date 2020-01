Minister zwijgt nog over jaarwisseling

Minister Grapperhaus van Justitie waarschuwde voor oud en nieuw dat hij het zelf afsteken van vuurwerk mogelijk verder aan banden legt als het blijft misgaan. Toch trekt de minister nog geen conclusies over de opnieuw onrustig verlopen jaarwisseling. Hij wacht af tot de politie verslag doet van de schade.

Politie en justitie komen op 10 januari met definitieve cijfers. Tot dusver willen kabinet en Kamer nog niet aan een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk, zoals veel burgemeesters en artsen, de politie, de brandweer en de Onderzoeksraad voor Veiligheid bepleiten.

Tientallen mensen liepen rond de wisseling van het jaar brandwonden of letsel aan bijvoorbeeld de ogen op. Er gingen veel auto’s in vlammen op, en ook enkele gebouwen.

VVD en CDA houden voet bij stuk: geen vuurwerkverbod

De VVD-Tweede Kamerfractie wil met minister Grapperhaus van Justitie en het openbaar ministerie in gesprek over het feit dat het supersnelrecht slechts eenmaal is toegepast. „De wetgever heeft het snelrecht niet voor niets ingevoerd”, aldus Kamerlid Van Wijngaarden.

Op meerdere plaatsen zijn politieagenten, hulpverleners en journalisten belaagd en bestookt met vuurwerk. De politie is deze jaarwisseling vaker dan eerder aangevallen, constateert korpschef Akerboom.

In Amsterdam was tijdens oud en nieuw sprake van een substantiële toename van incidenten die waren gericht op hulpverleners. Een agent die tijdens de jaarwisseling aan het werk was in Amsterdam, schrijft op zijn Facebookpagina dat hij verbijsterd is over wat hij aantrof. Hij spreekt van „legaal oorlogje voeren.” De agent vertelt over hoe hij en zijn collega meerdere nitraatbommen voor hun auto kregen en vele branden zagen. „De hele stad lijkt wel in brand te staan.” Hij zegt er klaar mee te zijn: „Wat mij betreft schaffen we dat vuurwerk helemaal af. Als mensenlevens zodanig in gevaar komen, kun je er niet meer mee schermen dat het een traditie is.”

Burgemeester Halsema spreekt van een „grove schande”. Samen met de andere grote steden, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, heeft de hoofdstad al meerdere malen bij de minister aangedrongen op een landelijk vuurwerkverbod. Strenger handhaven is volgens Halsema geen oplossing voor het probleem. „Het zet gemeenten bovendien met de rug tegen de muur.”

Bekogeld

Voor de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is de maat na de laatste jaarwisseling definitief vol: vóór 31 december moet er een verbod op knalvuurwerk zijn, vindt de vakbond, die ook pleit voor strengere straffen en een nog hardere aanpak van illegaal vuurwerk. „We worden bekogeld met zware explosieven, en de daders lopen lachend weg”, aldus voorzitter Marcel Dokter. „We willen nu wel dat de politiek haar best gaat doen om ook ons een veilige jaarwisseling te bezorgen.” Een algeheel vuurwerkverbod lijkt moeilijk, maar er moeten strengere straffen komen en een keiharde aanpak van illegaal vuurwerk, vindt Dokter.

Niet alleen in de grote steden werd de brandweer tijdens oud en nieuw bekogeld met vuurwerk. Hetzelfde gebeurde in kleinere plaatsen als Zwijndrecht, Sliedrecht, Zeist, Vianen en De Bilt, waar het brandweerwerk door vrijwilligers wordt gedaan.

Ook de vereniging De Hollandsche Molen vraagt om maatregelen. Na twee ernstige molenbranden rond de jaarwisseling wil de vereniging voor de volgende wisseling van het jaar vuurwerkvrije zones rond molens. Het is „voor bijna 100 procent” duidelijk dat beide branden zijn veroorzaakt door vuurwerk, stelt de vereniging. In Bovenkarspel (Noord-Holland) werd een molen door brand verwoest en ontsnapte een vierwieker in het Overijsselse Lattrop maar net aan de vlammen.

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade tijdens de jaarwisseling voor particulieren aan woningen en auto’s zal uitkomen op ongeveer 15 miljoen euro. Het bedrag loopt naar verwachting verder op door nog onbekende brandschade bij bedrijfspanden. Vorig jaar was de eerste schatting van de verzekeraars tussen de 15 en 20 miljoen euro. Het verbond spreekt van „een gemiddelde jaarwisseling.”