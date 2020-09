Minister wil in VS gedetineerde Singh helpen met gratieverzoek

Nederland gaat de Amerikaans autoriteiten niet vragen om overplaatsing van de Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh, die al 35 jaar vastzit in de Verenigde Staten. De overheid zal Sing wel juridisch ondersteunen bij een gratieverzoek, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief weten.

Singh is in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld voor moord op zijn vrouw en dochter. Later bleek dat de kroongetuige in de zaak was omgekocht door de aanklager en dat de Nederlander mogelijk onterecht is veroordeeld. De Tweede Kamer vroeg het kabinet al eerder zich in te zetten voor de Nederlander.

De minister zegt dat de advocaten van Singh een verzoek tot gratie willen indienen. Dekker meldt dat zijn departement en het ministerie van Buitenlandse Zaken dat verzoek zullen ondersteunen en dat hij zich daar persoonlijk voor zal inzetten.

Dekker laten de Kamer verder weten dat hij de autoriteiten in de VS niet zal verzoeken om een procedure tot overdracht van de tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots) te starten. Bij een eerdere inschatting door het ministerie in 2015 was naar voren gekomen dat Singh niet aan de vereisten daarvoor voldeed.