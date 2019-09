Minister wil eind aan rolbevestigend speelgoed

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) roept speelgoedfabrikanten op om rolbevestigend speelgoed in hun collectie 'onder de loep te nemen'. Dat schrijft het AD. Ook voert Van Engelshoven een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken.

De bewindsvrouw doet haar oproep op het moment dat in Frankrijk vanaf volgend jaar in speelgoedwinkels een einde komt aan de indeling 'jongens' en 'meisjes'. In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. En winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: 'Is het voor een jongen of een meisje?' Verder gaat het bedrijfsleven speelgoed ontwikkelen 'dat niet discrimineert'.