Minister vraagt Denen om opheldering over spionage door NSA

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft Denemarken om opheldering gevraagd over mogelijke spionage door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA over Nederland. Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag in reactie op vragen van de Tweede Kamer.

De Volkskrant berichtte zaterdag over de samenwerking tussen de Deense diensten en de NSA. Samen verwerken ze data die wordt afgetapt van internetkabels. Een Deense klokkenluider kwam er achter dat de NSA de toegang tot de kabels ook gebruikte om Denemarken en andere Europese landen te bespioneren.

Ollongren wil de berichten nog niet voor waarheid aannemen, en daarom is eerst bij Denemarken „navraag” naar de feiten gedaan, zei ze. Zolang zij nog niet over die feiten beschikt vindt ze het voorbarig om al contact op te nemen met de Verenigde Staten, dit tot verbazing van een deel van de Kamer.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven benadrukt dat het bericht van de Volkskrant gebaseerd is op onderzoek. „Het is niet de Story”. Hij snapt dan ook niet waarom Ollongren nog geen navraag wil doen bij de Amerikanen. Ook Kathalijne Buitenweg van GroenLinks „snapt niet” waarom Ollongren geen contact zoekt met de Verenigde Staten.

„Mevrouw Buitenweg gaat uit van illegale praktijken”, zei Ollongren. „Ik sluit dat niet uit maar ik kan dat niet nu al zeggen, voor ik weet wat de feiten zijn.”