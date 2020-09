Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zit in thuisquarantaine omdat een van de leden van haar gezin mogelijk besmet is met het coronavirus. Zelf heeft de bewindsvrouw geen klachten, twittert zij.

Een van de gezinsleden heeft coronagerelateerde klachten en is in afwachting van een test. „Totdat de uitslag bekend is, blijf ik in thuisquarantaine”, aldus Van Ark, die sinds juli minister voor Medische Zorg en Sport is. Zij werkt gewoon door, „alleen op een andere manier”.