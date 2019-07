„Minister stelt bekendmaken nieuwe afspraken stint uit”

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de bekendmaking van een pakket afspraken over de terugkeer van de stint donderdag op het laatste moment uitgesteld. Dat meldt de Volkskrant.

Ze deed dit, nadat het Openbaar Ministerie op dezelfde dag had gemeld dat de oorzaak van het dodelijke ongeluk met de elektrische bolderkar in Oss nog altijd onduidelijk is. Mogelijk wordt de toedracht ervan zelfs nooit meer achterhaald, aldus het OM.

Van Nieuwenhuizen had de Tweede Kamer donderdag, op de valreep van het zomerreces, willen informeren over de afspraken die ze met de kinderopvangbranche heeft gemaakt. Ze noemt het echter „niet passend” om de Kamer hierover te informeren op de dag dat nabestaanden worden geconfronteerd met het strafrechtelijk onderzoek naar het dodelijke ongeval.