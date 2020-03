Minister snel om tafel met KLM en Schiphol over inreisverbod VS

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) praat vrijdagochtend met Schiphol en KLM over de gevolgen van het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen. Zij volgt naar eigen zeggen de ontwikkelingen op de voet en staat „in goed contact” met de belangrijkste Nederlandse spelers.

Van Nieuwenhuizen is nu nog op handelsmissie in Indonesië. Direct na terugkomst gaat zij met de luchtvaartbranche in beraad. Daarbij schuiven ook andere betrokken ministers aan. Te denken valt aan Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken) en mogelijk ook Stef Blok (Buitenlandse Zaken).