Minister Slob wil bestuur Haga Lyceum dwingen te vertrekken

Minister Arie Slob (Onderwijs) is van plan het bestuur van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam te dwingen om op te stappen, mocht de rechter donderdag toestemming geven een negatief inspectierapport over die school te publiceren.

De minister vindt de inhoud van het rapport van de inspectie zo onrustbarend dat hij aanstuurt op het vertrek van het bestuur. Om dat af te dwingen, bereidt hij een aanwijzing op bestuur voor, zo bevestigden meerdere betrokkenen maandag in het NRC. Als het bestuur geen gehoor geeft aan Slobs aanwijzing, kan de financiering worden ingetrokken. Dit zou het einde van de school betekenen.

Volgens de onderwijsinspectie is op het Haga sprake van financieel wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking van directeur-bestuurder Soner Atasoy en diens broer, die als beleidsmedewerker op de school werkt. Het Haga heeft een kort geding aangespannen om te voorkomen dat het rapport openbaar wordt. Donderdag doet de kantonrechter hierover uitspraak.

Islamitische school

De gemeente Amsterdam heeft dit voorjaar onderzocht of ze zou kunnen regelen dat er een tweede islamitische middelbare school in de stad kan komen om het Cornelius Haga Lyceum te ondermijnen. Dat meldde de Volkskrant maandag op basis van documenten die de krant heeft ingezien.

Het gemeentebestuur zag daar vervolgens van af, omdat het stichten van een school „geen taak is van de overheid”, aldus de krant. Ook andere kranten brachten informatie uit de documenten. Volgens De Telegraaf heeft de gemeente dit jaar „alles uit de kast getrokken” om het bestuur van het Haga af te zetten. In die krant liet een woordvoerder van burgemeester Halsema weten dat er nu onvoldoende juridische aanknopingspunten zijn om het bestuur van de school af te zetten.