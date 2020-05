‘Minister Schouten moet hittestress bij dieren op stal aanpakken’

Omdat er van de zomer weer hoge temperaturen worden verwacht, moet landbouwminister Carola Schouten nu al ingrijpen om te voorkomen dat dieren met name in hun stal beroerd worden door hittestress of er zelfs aan bezwijken. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier in een brief aan de bewindsvrouw.

Minder dieren ’s zomers op stal zou al helpen, zeggen de dierenvrienden. Vorig jaar wist de vee-industrie volgens Wakker Dier „niet adequaat te reageren” op hitte. „Een drama voor de dieren, zij hebben vanaf 25 graden Celsius al echt last van de warmte,” aldus de organisatie.

„Bij hittestress kunnen dieren niet meer genoeg afkoelen, met allerlei welzijnsproblemen tot gevolg. Bij extreme hitte sterven er zelfs dieren. Vooral hoogproductieve dieren, zoals plofkippen en koeien die heel veel melk geven, hebben veel last van warmte. In de Nederlandse stallen is het lastig voor dieren om af te koelen. Weilanden hebben vaak geen schaduw en in kippen- en varkensstallen is het meestal nog warmer dan buiten”, zegt Wakker Dier.