Minister roept op: word vrijwilliger bij de voedselbank

Meld je aan als vrijwilliger bij de voedselbank. Die oproep doet minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) omdat veel oudere vrijwilligers thuiszitten vanwege het coronavirus.

Voedselbanken zijn normaal gesproken afhankelijk van de vele oudere vrijwilligers. Maar deze kwetsbare groep is opgeroepen contacten zo veel mogelijk te vermijden, waardoor voedselbanken met problemen kampen. Daar moet een oplossing voor gevonden worden, vindt Koolmees. „Juist de kwetsbaarste groepen in onze samenleving moeten in deze tijden niet zwaarder getroffen worden.”

Daarom roept hij mensen op zich aan te melden als vrijwilliger. Er melden zich overigens al veel jonge vrijwilligers, merkt hij op, maar er is meer nodig voor de voedselbanken. Een mogelijke wervingscampagne zoals door sommige partijen in de Tweede Kamer werd gesuggereerd, noemt hij een „sympathieke gedachte”. Het kabinet houdt de situatie in de gaten.

Zo is staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark al in gesprek met de Nederlandse voedselbanken over het tekort aan vrijwilligers. Er is zelfs een actieteam opgericht, samen met het ministerie van Landbouw, de gemeenten en de Stichting Voedselbanken Nederland. Die partijen kijken „per dag wat de stand is” en bereiden scenario’s voor voor de voedselbanken.