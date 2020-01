Minister: overplaatsen Soerel nodig om harde signalen uitbraak

Topcrimineel Dino Soerel is niet op heterdaad betrapt bij een poging uit de gevangenis te ontsnappen, maar „er waren signalen” dat zo’n uitbraak ophanden zou kunnen zijn. Daarom was de overplaatsing naar de zwaarbewaakte gevangenis in Vught gerechtvaardigd, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

„Het gaat hier om hele harde jongens die proberen om hun activiteiten voort te zetten of proberen om handlangers van buiten in te zetten om ze eruit te halen”, zegt Dekker. „Op zo’n moment moeten we in actie komen en dat hebben we gisteravond gedaan.”

De Telegraaf meldt op gezag van bronnen dat Soerel en zijn kompanen bij de ontsnapping uit de gevangenis van Heerhugowaard explosieven en wapens wilden gebruiken. Dekker wil daarover niets kwijt.

Soerel vecht zijn overplaatsing naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught aan. De overplaatsing is volgens de tot levenslang veroordeelde „een disproportionele reactie op basis van informatie waarvan de herkomst vooralsnog compleet onduidelijk is”, melden zijn advocaten vrijdag.

Het 59-jarige onderwereldkopstuk ontkent stellig dat hij geprobeerd heeft te ontsnappen of een ontsnapping aan het plannen was. Het ministerie van Justitie sprak donderdagavond alleen van „vermoedens” van een uitbraakpoging, maar plaatste hem wel over.

Soerel zit een levenslange celstraf uit voor zijn aandeel in een reeks liquidaties. Hij zat van 2010 tot 2012 ook al in de EBI, maar kreeg gedaan dat hij naar een andere gevangenis werd overgeplaatst. Het regime in Vught was onnodig zwaar, erkende de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Gedetineerden zitten veel in afzondering en mogen hun schaarse bezoek bijvoorbeeld niet aanraken.

De EBI in Vught huisvest de gevaarlijkste criminelen, zoals topcrimineel Willem Holleeder, de moordenaar van Theo van Gogh (Mohammed B.) en de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, Ridouan Taghi.