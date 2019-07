Minister opent verbrede A6 bij Almere

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) opent maandag officieel de nieuwe verbrede A6 bij Almere. Rijkswaterstaat heeft ruim twee jaar gewerkt aan het traject van ruim 13 kilometer om de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbreden. De extra rijstroken moeten ervoor zorgen dat de doorstroming verbetert en daarmee de noordelijke Randstad beter bereikbaar is.

Het is de eerste energieneutrale snelweg van Nederland; daarvoor worden in het najaar zonnepanelen geplaatst. De bedoeling is dat daarmee de elektrische systemen voor het wegbeheer, inclusief de lampen en de verkeerscontrole, worden voorzien van stroom.

Het project is een jaar eerder klaar dan gepland. Het werk kon eerder worden gestart, werkzaamheden konden efficiƫnter worden uitgevoerd en er was volgens Rijkswaterstaat goede afstemming tussen aannemer, gemeente Almere en provincie Flevoland.

De weg is op het betreffende stuk verbreed naar vier rijstroken per rijrichting: een hoofdrijbaan (twee rijstroken) en een parallelbaan (ook twee rijstroken) waar de afritten aanzitten. Tussen de banen is ook nog een wisselbaan, die afwisselend van en naar Amsterdam is opengesteld.