Minister opent Nederlandse bijdrage Biënnale

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent woensdag de Nederlandse bijdrage aan de 58e Biënnale van Venetië, de internationale beeldende kunsttentoonstelling. De kunstenaars Iris Kensmil en Remy Jungerman hebben de expositie in het Nederlandse paviljoen gemaakt, samen met curator Benno Tempel, directeur van het Haagse Gemeentemuseum.

De Nederlandse expositie heet The Measurement of Presence en bestaat uit schilderijen en installaties. De kunstenaars brengen volgens het verantwoordelijke Mondriaanfonds in hun werk invloeden van verschillende achtergronden en tradities samen, waarbij ze zich tegelijk lieten inspireren door het twintigste-eeuwse modernisme (vooral Mondriaan en De Stijl), de Russische avant-garde en verder speciaal door kunstenaar Stanley Brouwn.

De Biënnale duurt tot eind november. De vorige aflevering, in 2017, trok ruim 615.000 bezoekers in totaal, van wie bijna een derde jonger dan 26 was.