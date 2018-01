Minister ontvangt pulsvissers

Vertegenwoordigers van de pulsvisserij in Nederland gaan maandagmiddag op bezoek bij verantwoordelijk minister Carola Schouten om te praten over het mogelijke aanstaande verbod op de vismethode. Het Europees Parlement stemde vorige week voor een dergelijk verbod, na een felle lobby onder Franse leiding.

Schouten wil met de vertegenwoordigers van de sector de recente ontwikkelingen bespreken, en kijken hoe het nu verder moet. Daarnaast wil ze nogmaals benadrukken dat het ministerie de sector steunt.

Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in pulsvisserij, een methode waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en zo het net in worden gedreven. Volgens voorstanders is de techniek minder schadelijk voor de vissen dan de ouderwetse methode, waarbij een zware balk over de zeebodem wordt gesleept om de vissen op te schrikken. Daarnaast is het beter voor het milieu, omdat de boten minder brandstof verbruiken.

Tegenstanders noemen de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers. Zij willen een totaalverbod.