Minister nodigt mishandelde wijkagent uit

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een mishandelde wijkagent uit Rotterdam uitgenodigd om bij hem langs te komen. De agent beklaagde zich op Twitter erover dat de verdachte vrijdag door de rechter is vrijgesproken omdat naar eigen zeggen zijn aangifte „wat onduidelijk was”.

Wim Rietveldt, die wijkagent is in Cool Zuid, laat op het medium weten dat hij twee weken geleden bij een arrestatie is geschopt door een verdachte. Rietveldt liep een gekneusde nier op en plaste kort na het incident op de Nieuwe Binnenweg bloed. „Momenteel ben ik nog onder behandeling in het ziekenhuis, echter is de verwachting dat alles weer geneest”, schrijft hij.

Volgens de wijkagent moest de verdachte vrijdag voor de rechter verschijnen. Die sprak hem tot ongeloof van Rietveldt vrij. De wijkagent stelt dat van de gebeurtenis beeldmateriaal is en dat de verdachte heeft bekend.

Minister Grapperhaus noemt het bericht van Rietveldt „akelig”. „Mag ik je uitnodigen om eind augustus bij mij langs te komen zodat je je volledige verhaal nog eens kan doen”, aldus de minister die Rietveldt verder sterkte toewenst.