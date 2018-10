Minister: Nieuwe MER Lelystad niet nodig

Het is niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport, nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in het bestaande MER is gemeld.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) viel te verwachten dat er verschil zou zitten tussen berekende geluidshinder en gemeten geluidshinder. Het verschil is niet ongebruikelijk hoog, meldde ze donderdag aan de Tweede Kamer.

Eind mei vloog een Boeing 737-800 urenlang rondjes boven Nederland om mensen te laten horen hoeveel geluidshinder de opening van Lelystad Airport gaat veroorzaken. Lelystad Airport moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar daartegen is heel veel bezwaar. Uit geluidsmetingen tijdens de zogenoemde belevingsvlucht bleek dat het piekgeluid 3 tot 7 decibel luider was dan maximaal zou mogen. Het verschil zou onder andere kunnen liggen aan de weersomstandigheden op basis waarvan metingen en berekeningen zijn uitgevoerd.

De minister van Infrastructuur wil wel dat er wordt onderzocht op welke manier er nauwkeurigere berekeningen kunnen worden gemaakt. Bij de aanleg van een vliegveld is het niet mogelijk om in de praktijk grootschalige metingen uit te voeren. Onderzoekers zijn aangewezen op berekeningen.

Tegenstanders van Lelystad Airport noemden de metingen destijds „onthutsend.” Zeker omdat volgeladen vakantievliegtuigen zwaarder zijn dan het lege toestel van de belevingsvlucht en dus nog meer geluid zullen gaan maken. De tegenstanders zijn verontwaardigd dat de minister de extra gemeten geluidshinder normaal vindt.

Minister Van Nieuwenhuizen herhaalde donderdag dat Lelystad Airport op termijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar mag verwerken.