Minister: niet permanent maximumsnelheid op alle matrixborden

Vooralsnog gaan de matrixborden boven de snelwegen niet overal permanent de actuele maximumsnelheid aangeven. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen legt een oproep van de Tweede Kamer naast zich neer om waar mogelijk standaard de juiste snelheid te tonen.

Volgens haar wordt het er niet duidelijker op. Ze benadrukt dat een grote groep matrixborden niet meer dan 90 kilometer per uur kan aangeven, en slechts zo’n 15 procent geschikt is om alle maximumsnelheden te tonen. Ook staan ze lang niet overal.

Nu worden matrixborden alleen ingezet op bijvoorbeeld wegen waar niet harder dan 80 kilometer mag worden gereden, of tijdelijk bij bijvoorbeeld files of afsluitingen. Het permanent tonen kan ertoe leiden dat weggebruikers minder attent op de borden worden, wat niet goed is voor de verkeersveiligheid, vreest de minister.

Het voorstel kwam van CDA-parlementariër Wytske de Pater-Postma. Volgens haar is het voor automobilisten wel veel duidelijker en daarmee veiliger, als de snelheid op matrixborden standaard wordt weergegeven. Bovendien kan het boetes schelen, zeker als bij natuurgebieden in verband met de stikstofcrisis de maximumsnelheid plotseling wordt verlaagd, betoogde ze.