„Minister moet toegang medicijnen garanderen”

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet garanderen dat patiënten tijdig toegang krijgen tot een voor hen werkend medicijn. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in reactie op plannen van de minister om dure medicijnen in het ziekenhuis niet automatisch meer te vergoeden.

Bruins wil bij nieuwe zeer dure medicijnen in de toekomst vaker onderhandelen over de prijs. Zolang die onderhandelingen lopen, wordt een geneesmiddel niet opgenomen in het basispakket. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die jaarlijks meer dan 50.000 euro per patiënt kosten, of voor alle patiënten samen meer dan 40 miljoen euro per jaar.

„Voorop moet staan dat patiënten tijdig over innovatieve, werkzame en bij hen passende medicijnen kunnen beschikken. Het moet niet zo zijn dat de onderhandelingen over de prijs de toegang tot het medicijn onnodig vertragen”, stelt de patiëntenorganisatie.