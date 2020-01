„Minister mocht bestuur Haga Lyceum niet dwingen op te stappen”

Onderwijsminister Arie Slob mocht het bestuur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam niet dwingen op te stappen. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam, nadat de islamitische middelbare school bezwaar had gemaakt tegen deze zogenoemde aanwijzing.

Volgens de rechtbank had de minister deze aanwijzing niet mogen geven, omdat het een te zwaar middel is voor zo’n ingrijpende beslissing. Ook is het besluit in strijd met het recht op vrijheid van onderwijs.

Slob stopt financiering Haga per 1 december

De beslissing van Slob volgde vorig jaar september na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie over de school. Het is de eerste keer dat een schoolbestuur op deze manier werd gedwongen op te stappen.