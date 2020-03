Minister komt met regels voor onfatsoenlijk gedrag in het ov

Dat medewerkers in het openbaar vervoer in het gezicht worden gehoest tijdens de coronacrisis en onbeschoft worden behandeld is „ongehoord”, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Om het asociale gedrag tegen te gaan is volgens haar een protocol nodig voor het reizen met het ov.

Het protocol moet duidelijk maken wat wel en niet mag. De minister zegt zich „ongelooflijk boos” te maken over mensen die „denken dat het lollig is om mensen in hun gezicht te hoesten”.

In het protocol staan spelregels die aangeven „hoe je je fatsoenlijk moet gedragen, als mensen het kennelijk zelf niet snappen”, zegt Van Nieuwenhuizen.

De minister benadrukt om alleen met het ov te gaan als het echt nodig is, maar dat er ruimte voor flexibiliteit moet zijn. „Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken.”

De regels zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van NS en het stad- en streekvervoer. Ze zullen voor alle vormen van openbaar vervoer gelden.