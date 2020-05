Minister kijkt naar weer toelaten bezoek in gevangenissen

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is aan het kijken hoe de coronamaatregelen in gevangenissen kunnen worden versoepeld. Als de omstandigheden het toelaten zou bezoek weer onder voorwaarden kunnen worden toegestaan, maar concrete toezeggingen wil de minister nog niet doen.

De huidige maatregelen, waaronder het bezoekersverbod, lopen ten minste tot 20 mei. „Daarna kijken we wat weer mogelijk is”, zei Dekker, die zich wel haastte om geen al te hooggespannen verwachtingen te creëren. „Het zal altijd beperkt zijn, we moeten koste wat kost voorkomen dat besmettingen de gevangenissen raken.”

Hoe een beperkte bezoekregeling eruit zou zien, daar wordt nu over nagedacht, aldus Dekker. „We kijken naar van alles. Naar bijvoorbeeld bescherming, plexiglas ertussen, beperkingen in aantallen en frequentie. Wellicht beginnen we eerst klein op één of twee plekken.” De minister erkent dat de last van de huidige beperkingen „enorm” is.