„Minister Kamp nam gasbesluiten juist zorgvuldig”

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft zijn besluiten om de gaswinning te beperken, zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd. Hij baseerde die op de meest actuele kennis en inzichten en doet daarmee recht aan de betrokken belangen.

Dat betoogde landsadvocaat Hans Besselink donderdag voor de Raad van State. De besluiten van Kamp liggen onder vuur van bewoners én van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De bewoners vinden de vermindering van de gaswinning niet ver genoeg gaan, terwijl de NAM het juist niet eens is met een recente extra beperking met 10 procent.

Kamp had vorig jaar een winning van maximaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar vastgesteld. Maar na een relatief groot aantal lichte aardbevingen bij Loppersum, haalde hij daar onlangs 10 procent van af. Volgens de NAM leidt dat tot onduidelijkheid, aldus directeur Gerard Schotman.

Volgens de NAM-directeur heeft de minister een onwenselijke situatie gecreëerd. „De NAM mag door met de gaswinning maar niet duidelijk is of het veilig is, ook zonder die 10 procent. Dat maakt onzeker”, aldus Schotman. Hij wees erop dat een gelijkmatige winning ook belangrijk is voor de veiligheid.

Maar de landsadvocaat verwees naar een alarmeringssysteem. De minister kan ingrijpen als blijkt dat bepaalde grenswaarden voor aardbevingen op een bepaalde plek te hoog worden.

Kamp heeft niet gewacht tot de grenswaarde daadwerkelijk bereikt werd, maar de productie meteen 10 procent verlaagd. De minister vond dit om meerdere redenen gerechtvaardigd en blijft ermee binnen de afspraken, aldus zijn advocaat.