Minister Kaag: overleg met ASML over export chipmachines

Het kabinet voert overleg met het bedrijf ASML over de mogelijke export van geavanceerde chipmachines naar China. Dat zegt minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag.

De bewindsvrouw vindt het „heel interessant” dat de ambassadeurs van China en de Verenigde Staten in de Nederlandse media debatteren over de vraag of ASML de wereldberoemde chipmachines aan China mag verkopen. Maar Nederland maakt zijn eigen afweging, benadrukt Kaag: „Ik ga onverstoorbaar verder.”

Het gaat om zogeheten EUV-machines, die de productie van snellere microprocessoren en geheugenchips mogelijk maken en die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. De apparaten vallen onder een internationaal verdrag genaamd het Wassenaar Arrangement, waardoor ze niet zomaar naar elk lang geëxporteerd mogen worden. Het ministerie van Buitenlandse zaken kijkt naar de criteria en „overweegt heel zorgvuldig” of het een exportvergunning zal geven voor de machines. Dat gebeurt in overleg met ASML.

Kaag voegt eraan toe dat ze zich niet onder druk gezet voelt door de Amerikanen, die willen voorkomen dat de technologie in Chinese handen komt. „Ik sta er niet mee op en ik word er niet wakker van”, zegt de bewindsvrouw.