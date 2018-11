Minister Kaag naar Bangladesh en Myanmar

Minister Sigrid Kaag bezoekt komende week Bangladesh en Myanmar. Ze wil weten hoe de autoriteiten daar omgaan met de vluchtelingencrisis en hoe het staat met de humanitaire hulp ter plekke. Dat heeft haar ministerie laten weten.

Vanuit Myanmar zijn sinds augustus vorig jaar honderdduizenden mensen naar Bangladesh gevlucht na gewelddadige onlusten in de provincie Rakhine. De meesten behoren tot de islamitische Rohingya-minderheid. In een vluchtelingenkamp in een regio in Bangladesh waar bijna een miljoen Rohingya’s verblijven, gaat Kaag in gesprek met vluchtelingen en hulpverleners. Ook bezoekt ze een locatie waar het Wereldvoedselprogramma van de VN voedsel uitdeelt aan vluchtelingen.

Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreekt ook met de autoriteiten van Bangladesh en Myanmar, onder wie de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Bangladesh en Myanmar hebben aangekondigd binnenkort te beginnen met de repatriëring van Rohingya-vluchtelingen. De VN stelt echter dat de voorwaarden voor een veilige, vrijwillige en waardige terugkeer nog niet zijn gewaarborgd. Kaag zal ook benadrukken dat terugkeer alleen mogelijk is „als het vrijwillig gebeurt, duurzaam, veilig en in waardigheid”.