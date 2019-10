Minister Kaag houdt Preek van de Leek

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, houdt op 1 december de zogeheten Preek van de Leek. Ze spreekt dan vanaf de preekstoel in de Singelkerk in Amsterdam. Voor de rede worden mensen gevraagd die zich in de samenleving op wat voor manier dan ook laten zien, maar nog nooit hebben gepreekt. Kaag is na burgemeester Femke Halsema, ondernemer Duncan Stutterheim en topkok Joris Bijdendijk de vierde die de Preek van de Leek houdt.

Wie wordt uitgenodigd, mag zelf invullen waar hij of zij over spreekt. Bij de voorbereiding worden ze wel ondersteund. Het is een initiatief van Doopsgezind Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam.

Minister Kaag is lid van D66 en was eerder diplomaat. Ook werkte Kaag voor Shell en bekleedde ze verschillende functies bij de Verenigde Naties (VN). Ze spreekt zes talen vloeiend.