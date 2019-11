Minister geschokt over geweld in jeugdzorg

Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Dat schrijven jeugdzorginstellingen in een pamflet. Ze dringen bij de politiek aan op maatregelen. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming is geschokt over de heftigheid van de incidenten tegen medewerkers en noemt ze onacceptabel.

„De maatschappij lijkt weg te kijken en aangiftes van jeugdbeschermers worden door politie en justitie vaak onterecht afgewezen vanwege gebrek aan capaciteit”, aldus de opstellers. „Het kabinet beloofde eerder professionals in overheidsdienst - dus ook die van jeugdbescherming - goed te beschermen. In de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. Ministers en politiek: maak er werk van”, zo staat in het pamflet. Ook zou Den Haag „met internetplatforms en -providers een convenant moeten sluiten waarin ze beloven websites te blokkeren en berichten te verwijderen als jeugdbeschermers met naam en toenaam besmeurd of bedreigd worden”.

„Niet alleen worden medewerkers in hun werk bedreigd, agressieve cliënten en ouders weten de jeugdbeschermers namelijk ook steeds vaker in hun privéleven te raken. We begrijpen de wanhoop en onmacht van ouders maar keuren agressie nooit goed.” De organisaties waarschuwen dat aantijgingen en dreigementen die op sociale media worden gedaan „voor altijd op het internet staan”.

„Wanneer jeugdbeschermers zich onveilig voelen moeten ze via het noodnummer 112 direct hulp krijgen”, zegt Dekker zondagavond in een reactie. „Ik ga in overleg om te kijken of de afspraken die zijn gemaakt over het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak in het geval van de jeugdbescherming voldoende werken of dat deze aangescherpt moeten worden. Daarnaast wil ik het gesprek aangaan met Facebook om ervoor te zorgen dat bedreigingen snel verwijderd kunnen worden.”