Minister: geen probleem met zout strooien

Het kabinet maakt zich geen zorgen over een mogelijk teveel aan schadelijke chemische stoffen in strooizout. „Dat wordt opgelost. Het is geen probleem”, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Een interview met Arbin Bos, directeur van zoutleverancier De Nederlandse Zoutbank in De Telegraaf, heeft onrust veroorzaakt, maar Van Nieuwenhuizen maakt zich geen zorgen dat er niet gestrooid kan worden om gladheid op de wegen tegen te gaan. Het kabinet zal later op maandag meer vertellen over het kwestie, aldus de bewindsvrouw.

Volgens Bos zijn er te hoge PFAS-waarden gemeten in strooizout, zogenoemde poly- en perfluoralkylstoffen waar momenteel zeer strenge normen voor gelden. Als het PFAS-gehalte in grond boven de norm uitkomt, mag deze grond niet verplaatst worden. Dat zou ook betekenen dat zout met deze chemische stoffen niet gestrooid mag worden.

Eurosalt Handelmaatschappij, zoutleverancier van Rijkswaterstaat, was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In enkele media liet het bedrijf eerder weten dat het allemaal erg mee lijkt te vallen: „Ons zout komt uit Duitsland. Steenzout bijvoorbeeld ligt op een diepte van 200 tot 600 meter en is daar over duizenden jaren gevormd. Het wordt op zo’n manier vervoerd dat er nagenoeg geen kans is dat het zout vervuild raakt”, aldus een woordvoerder tegen de Volkskrant en Omroep Brabant.