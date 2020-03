Minister gaat mondkapjes vorderen om tekort snel aan te vullen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat mondkapjes in Nederland vorderen om snel het tekort te kunnen aanvullen dat in de zorg is ontstaan. Hij zal daartoe een invorderingsbesluit nemen, zegde hij de Tweede Kamer toe, vlak voordat hij onwel werd. De mondkapjes moeten dan uit andere sectoren komen.

Bruins zei eerst nog dat hij liever op vrijwillige basis beschermingsmiddelen zoals mondkapjes wilde verzamelen, maar dat kwam hem op felle kritiek te staan van onder andere de SP en GroenLinks. „Dit is niet goed genoeg”, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. „Op basis van vrijwilligheid afwachten, dat kunnen we ons niet veroorloven.” „Ik wil dat die noodverordening nu ingaat”, zei GL-voorman Jesse Klaver.

Eerder in het debat zei hij te verwachten dat enkele miljoenen mondkapjes snel beschikbaar komen voor Nederland. Woensdag zijn 140.000 mondkapjes beschikbaar gekomen. Er is een tekort aan mondkapjes die nodig zijn om zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus.

Volgens de minister is het een „echt gevecht” om genoeg beschermingsmiddelen te krijgen voor de zorg. Er zijn veel kapers op de kust en partijen worden overboden of ze raken soms kwijt, zei hij. „We doen alles om de spullen te krijgen. We werken er 24/7 aan.” Hij benadrukte dat het ene mondkapje het andere niet is wat betreft de mate van bescherming. Ze moeten op de juiste plek verspreid worden. Er wordt ook gekeken naar hergebruik, aldus Bruins.

Verder wordt het aantal plekken op de intensive care dat is geserveerd voor coronapatiënten steeds opgeschaald. Van de 1150 beschikbare plekken zijn er nu 350 vrij voor mensen met het virus, maar dat kunnen er snel 575 worden. Binnen een dag kunnen daarbovenop nog 350 nieuwe ic-bedden worden klaargemaakt.

Een verdere stap naar 2000 ic-plekken voor corona duurt langer, waarschijnlijk enkele weken, zei de minister. Dat komt omdat er beademingsapparatuur en personeel moet worden geregeld.