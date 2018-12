Minister Engelshoven: Onderzoek naar „verschrikkelijke uitspraken” rector

Er loopt een onderzoek naar de uitspraken van de rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) vrijdag.

RTL Nieuws meldde dat rector Ahmet Akgündüz op de Turkse televisie onder meer heeft verklaard dat vijanden van de Turkse staat volgens de Koran de doodstraf mogen krijgen.

De bewindsvrouw spreekt van „verschrikkelijke uitspraken”. Een commissie gaat nu onderzoek doen naar de uitlatingen. Volgens de minister zou een uiterste consequentie kunnen zijn dat de accreditatie van de islamitische instelling wordt ingetrokken.

In een verklaring laat de instelling weten dat Akgündüz als theoloog uitlegde dat de Koran staatsgrepen verwerpt „en daarop zelfs de doodstraf stelt”. Hij nam geen standpunt in over de huidige politieke of juridische situatie in Turkije, aldus de verklaring. „Of de verdachten schuldig zijn aan het plegen van een staatsgreep is aan de rechter”, staat er verder.