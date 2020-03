Minister doet appel op bedrijven: wees eerlijk en redelijk

Het is „onacceptabel” dat er bedrijven zijn die het „gore lef” hebben misbruik te maken van de coronacrisis, vindt minister van Financiën Wopke Hoekstra. De bewindsman doet een moreel appel op bedrijven om zich eerlijk op te stellen.

„Het is echt belangrijk om hier nog een keer een moreel appel te doen op alle betrokkenen: help elkaar”, zei Hoekstra tijdens een debat met de Tweede Kamer over het economisch steunpakket van het kabinet. „Wees eerlijk en redelijk. Richting klanten, richting leveranciers, richting huurders en ook richting de overheid.”

„Er zijn helaas ook voorbeelden van mensen die denken: dit is het moment om te knijpen in condities. Dit is het moment om prijzen te onderhandelen”, zegt Hoekstra. Dat is „onacceptabel”.

De regelingen die het kabinet nu optuigt om ondernemers door de coronacrisis te helpen zijn „bedoeld voor die mensen en die bedrijven die met hun vingers tussen de deur komen”, benadrukt Hoekstra. Mensen of bedrijven die het „gore lef” hebben daar misbruik van te maken, krijgen de overheid achter zich aan, bezweert de bewindsman.