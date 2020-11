Minister Dekker komt met verbeteringen tbs-systeem

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) komt met een visie om het tbs-systeem te verbeteren. Het stelsel wordt volgens hem veiliger en de aanpassingen moeten ervoor zorgen dat fouten die zijn gemaakt bij bijvoorbeeld de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, niet meer voorkomen. „Wat er bij Michael P. is gebeurd, kan nu niet meer gebeuren, want daar hebben we alle waarborgen voor ingebracht. Op dat vlak is het stelsel echt veiliger geworden”, zegt Dekker in een interview met De Telegraaf.

De minister heeft eerder al aangegeven maatregelen te nemen. Daarbij gaat het om de verhoging van capaciteit en kwaliteit van de forensische zorg, een betere regie op tbs-behandelingen en aanscherping van de manier waarop verlof wordt verleend. Maar die zijn volgens hem geen garantie dat nieuwe incidenten met tbs-veroordeelden niet meer voorkomen. „Incidenten zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Het eerlijke verhaal is ook dat Nederland veiliger zal zijn met tbs dan zonder.”

De bewindsman zegt ondanks meerdere heftige incidenten met geesteszieke delinquenten nooit aan opstappen te hebben gedacht. „Mijn drijfveer was vanaf dag één om Nederland te beschermen tegen types als Michael P. Ik ben altijd politiek verantwoordelijk voor het hele stelsel en wat er gebeurt. Dus ook voor dingen die niet goed gaan. Tegelijkertijd vul ik die verantwoordelijkheid in door ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten dat de kans op incidenten zo klein mogelijk is en dat maatregelen zo snel mogelijk worden doorgevoerd.”

Dekker is ervan overtuigd dat de cultuur in de tbs-sector te veranderen is, maar dat daarvoor wel tijd nodig is. „Het vraagt om te beginnen dat je het eens bent over de uitgangspunten. Daar was in het verleden veel discussie over. Daarom helpt het dat we werken met een gemeenschappelijke visie. Met als uitgangspunt: de bescherming van de samenleving. Het is niet zo dat incidenten alleen Den Haag schokken. Elk incident zet ook mensen in de sector aan tot nadenken.”