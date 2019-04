Minister Dekker belooft meer openheid

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft donderdag de onrust onder bewoners in Den Dolder niet kunnen wegnemen. „100 procent veiligheid kan ik u niet garanderen. Ik kan u beloven dat alle instanties er elke dag voor knokken om herhaling te voorkomen. Zorginstelling Fivoor verdient het om een kans te krijgen.”

Michael P., de moordenaar van Anne Faber, had volgens Dekker nooit in Den Dolder mogen zitten. Zedendelinquenten worden de komende tijd - ‘om het vertrouwen weer op te bouwen’ - weggehouden uit Den Dolder. „P. is er ook doorheen geglipt”, reageert een bewoonster sceptisch.

In een volle zaal met verontruste bewoners zei Dekker dat hij geen aanleiding ziet om de kliniek waar P. verbleef, te sluiten. Volgens hem heeft Fivoor de zaken op orde.

Het personeelsbestand is volgens de minister stevig, de verslavingszorg is onder controle en er wordt beter gekeken wie er ‘binnen’ zit. Wel heeft hij de Inspectie gevraagd de komende tijd vaker naar Fivoor te gaan. Verscherpt toezicht is volgens de minister niet meer nodig.

Bewoners zijn juist bang dat de alertheid weer gaat verslappen. „Onze veiligheid is verwaarloosd”, zegt een man. Het beangstigt hem. „In wat voor een omgeving hebben wij de afgelopen tien jaar geleefd?”

Veel mensen maken zich zorgen over hun dochters die worden lastiggevallen. „Blijf incidenten melden”, benadrukt burgemeester Koos Janssen van Zeist waaronder Den Dolder valt.

Dekker ziet de avond als een eerste kleine stap in het herstel van vertrouwen. Hij belooft meer openheid, ook over fouten die worden gemaakt. „Ik snap uw onrust. De kliniek mag niet ten koste gaan van uw veiligheid.”