Minister De Jonge: in voortgezet onderwijs ‘iets voorzichtiger’

De regels voor jongeren boven de 12 jaar worden „stap voor stap” iets versoepeld, zegt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Maar omdat het coronavirus bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar toch sneller om zich heen lijkt te grijpen, is het kabinet voor het voortgezet onderwijs „iets voorzichtiger” met het laten vieren van de teugels dan bij het basisonderwijs.

In het primair onderwijs „wordt telkens bevestigd wat we dachten, namelijk dat kinderen een kleinere rol spelen in de verspreiding, minder ziek worden en milder ziek worden”, zegt de minister over het nieuwe onderzoek van het RIVM naar corona onder kinderen. Voor oudere kinderen geldt dat in mindere mate, daarom is het kabinet voorzichtiger.

Maar er wordt wel ruimte gegeven om tieners bijvoorbeeld buiten te laten sporten. „En we kijken wat de volgende stap kan zijn”, zegt De Jonge.