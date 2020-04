Minister De Jonge bezoekt ‘coronahotel’ in het Limburgse Urmond

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft paasmaandag een bezoek gebracht aan het zorghotel voor coronapatiënten in het Van der Valkhotel in Urmond, vlakbij Sittard. Hij liet zich daar bijpraten door zorgpersoneel en leidinggevenden van het zorghotel en de bijbehorende huisartsenpost (HAP).

De minister noemde het in een gesprek met medewerkers van de HAP „fantastisch wat jullie hier in zeer korte tijd hebben opgezet”. Het viel de minister op hoe vanuit verschillende organisaties en disciplines een heel nieuw team was gevormd in het zorghotel. „Dat is heel erg mooi. Limburg is daarmee een goed voorbeeld voor de rest van het land”, aldus de minister. „Het was hier mouwen opstropen en aan de slag!”

De minister deelde de zorgen van medewerkers en artsen, die zeiden dat mensen met andere aandoeningen uit angst wegblijven en niet naar hun huisarts gaan. Hij erkende dat de overheid misschien duidelijker moet communiceren dat mensen met klachten zich moeten melden. „We moeten duidelijk maken: blijf er niet mee rondlopen, anders is straks de kans op schade groot. Ga naar de huisarts, het is daar veilig”, aldus De Jonge.

In het zorghotel zijn volgens medewerkers tot nog toe in totaal 69 mensen opgenomen. De meesten waren afkomstig uit ziekenhuizen, maar konden niet terug naar huis, bijvoorbeeld omdat hun partner ziek, of oud en kwetsbaar is, of omdat er kleine kinderen zijn. Van de mensen die in het zorghotel zijn opgenomen, zijn er in totaal vier overleden. Zij hadden allen een hoge leeftijd en bijkomende ziekten. De opnameduur varieert er van enkele dagen tot twee weken.

Het zorghotel in Urmond heeft een capaciteit van 240 bedden, maar momenteel liggen er zo’n 25 coronazieken. Overwogen wordt om lege bedden beschikbaar te stellen voor hospicezorg en verstandelijk gehandicapten, zei voorzitter Jack Jansen van de stuurgroep coronacentrum Urmond.

Limburg telt twee zorghotels. Het andere ligt in Roermond. In de zorghotels worden mensen opgevangen die wel ziek zijn van het coronavirus, geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar thuis niet terecht kunnen.