Minister Curaçao stapt onverwacht op

Op Curaçao heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling donderdag onverwacht zijn ontslag ingediend. Martina is voormalig topman van verzekeringsbedrijf Guardian.

Naar nu is gebleken heeft hij, tegen de regels in, onvoldoende afstand gedaan van zijn aandelen van dat bedrijf toen hij in 2017 minister werd. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar die kwestie. Martina zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan, maar stapt op zodat het OM het onderzoek in alle rust kan verrichten.

Martina is zoon van oud-premier Don Martina van de Nederlandse Antillen. Bij de persconferentie waarop hij zijn vertrek aankondigde was het hele kabinet aanwezig.